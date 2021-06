Wurster Nordseeküste

Wolfenbüttel bekommt ein neues regionales Versorgungszentrum

14.06.2021, 01:17 Uhr | dpa

Baddeckenstedt im Kreis Wolfenbüttel bekommt ein neues regionales Versorgungszentrum, in dem vor allem die medizinische Versorgung der Gegend sichergestellt werden soll. Die Stadt im Osten Niedersachsens steht damit aber nicht alleine: Auch in Alfeld, Nordholz im Kreis Cuxhaven und Nordenham in der Wesermarsch soll das neue Modell zur Versorgung von Menschen in ländlichen Regionen erprobt werden. Regionalministerin Birgit Honé (SPD) will im Kreis Wolfenbüttel heute einen Förderbescheid für das geplante Zentrum überreichen.

In den regionalen Versorgungszentren arbeiten angestellte Ärzte; zusätzlich sollen in die Gebäude je nach Bedarf in der Gegend auch Physiotherapie- oder Hebammenpraxen, Tagespflegeeinrichtungen, Bürgerbüros oder Cafés einziehen. Mit den Versorgungszentren soll die Attraktivität der ländlichen Räume gesteigert werden.