Clairefontaine-en-Yvelines

Corentin Tolisso: Poster von behinderten Kindern im Teamcamp

14.06.2021, 13:35 Uhr | dpa

Frankreichs Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso vom deutschen Meister FC Bayern München hat mit einer bemerkenswerten Aktion für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 26-Jährige hat an den Wänden seines Zimmers im EM-Teamcamp in Clairefontaine zwölf Poster von behinderten Kindern als Inspiration aufgehängt.

In einem Video des Verbandes zeigte er diese nun. "Viele Kinder haben in ihren Zimmern Poster von Fußballern hängen. Das hatte ich auch. Heute habe ich andere Idole", sagte Tolisso. Während seiner Verletzung zwischen Februar und Mai habe er oft Video-Konferenzen mit behinderten Kindern aus von ihm unterstützten Projekten gehabt, sagte Tolisso. Das habe ihm Kraft gegeben.

Mit den Kindern von den Postern stehe er regelmäßig in Kontakt: "Wir reden über Fußball, Musik und einiges mehr." Mit einigen vereinbart er ein Zeichen, um sie nach Toren und Erfolgen zu grüßen, ein anderer gebe ihm via Instagram nach jedem Spiel ausführlich Rückmeldung zu seiner Leistung. "Ich hoffe, dass das erst der Anfang unserer Freundschaft ist", sagte Tolisso, dessen Mutter einst zwei Einrichtungen mit behinderten Kindern leitete, in einer Videobotschaft: "Und wir wollen die EM für euch gewinnen."