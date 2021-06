Lehesten

Figurentheater-Festival: Aufführungen an drei Augusttagen

14.06.2021, 18:25 Uhr | dpa

Liebhaber des Figurentheaters können sich in diesem Jahr über ein fünftes Festival im südostthüringischen Lehesten freuen. Pro Aufführungen sind vom 6. bis 8. August allerdings pandemiebedingt nur acht Zuschauer zugelassen, wie der Organisator Ludwig Peil am Montag mitteilte. Deshalb seien zuerst die regelmäßigen Besucher aus den vergangenen Jahren einladen. Auf die Bühne gebracht werden im Papiertheater neben Musikvideos etwa von den Beatles auch die Geschichten aus 1001 Nacht wie die Oper "Abu Hassan" von Carl Maria von Weber. "Der gestiefelte Kater" und "My Fair Lady" werden als Marionettentheater aufgeführt.