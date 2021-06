Halle (Westfalen)

Erster Auftritt von Zverev in Halle: Auch Struff im Einsatz

15.06.2021, 00:04 Uhr | dpa

Beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle hat Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev am Dienstag seinen ersten Auftritt. Vier Tage nach seinem bitteren Halbfinal-Aus bei den French Open trifft Zverev bei den Noventi Open in der ersten Runde auf seinen Davis-Cup-Kollegen Dominik Koepfer. Das deutsche Duell ist als viertes Match nach 11.00 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Insgesamt sind am zweiten Turniertag fünf deutsche Profis im Einsatz. Unter anderem trifft Jan-Lennard Struff im zweiten Match des Tages auf den an Nummer eins gesetzten Russen Daniil Medwedew.