Offenburg

Leiche zwei Monate in Sack aufbewahrt? Mann vor Gericht

15.06.2021, 02:32 Uhr | dpa

Ein 66-Jähriger, der die Leiche seiner Lebensgefährtin in einen Plastiksack verpackt und zwei Monate lang in einer Wohnung aufbewahrt haben soll, muss sich ab Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Offenburger Landgericht verantworten. Der Mann soll im August 2020 mit der 71-Jährigen in Streit geraten sein, wie das Gericht mitteilte. Schließlich habe er die Frau gewürgt, woraufhin sie mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und gestorben sei.

Weil die Leiche bereits stark verwest war, als sie im Oktober in der Offenburger Wohnung entdeckt wurde, konnte die Rechtsmedizin die genaue Todesursache nicht feststellen. Angeklagt ist der Mann unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Nach dem Tod seiner Lebensgefährtin habe er zudem mehrfach Geld mit ihrer EC-Karte abgehoben - insgesamt etwa 18.000 Euro, wie das Gericht mitteilte. Deshalb muss er sich auch wegen Computerbetrugs verantworten.