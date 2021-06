Herscheid

Frau zeigt Blitzer Mittelfinger

15.06.2021, 08:53 Uhr | dpa

Eine Frau hat den Mitarbeitern in einem Radarwagen in Herscheid (Märkischen Kreis) den Mittelfinger gezeigt. Da sie am Montag mit 68 Stundenkilometern in einer 50er-Zone zu schnell unterwegs war, wurde die Beleidigung auf einem Blitzerfoto festgehalten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend sei die Frau fünf weitere Male stets provokativ langsam an der Messstelle vorbeigefahren. Sie und ihr Beifahrer winkten demnach fröhlich oder grinsten in die Kamera. Bei einer der Fahrten habe der Beifahrer dem Radarwagen mit einer Bierdose zugeprostet.

Ein Streifenwagen hielt die Fahrerin daraufhin an. Neben den beiden war demnach auch ein Kind im Grundschulalter im Auto. Die Polizisten zeigten die Frau wegen Beleidigung an.