Breitenbrunn/Erzgebirge

Kleintransporter fährt gegen Hauswand: Fahrer stirbt

15.06.2021, 16:00 Uhr | dpa

Ein 67 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Erzgebirge ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit einem Kleintransporter in Breitenbrunn nach links von einer Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.