Artlenburg

Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Paketzusteller

15.06.2021, 19:38 Uhr | dpa

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag nach einer Kollision mit einem Transporter bei Artlenburg im Landkreis Lüneburg gestorben. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein 19 Jahre alter Paketzusteller die Bundesstraße 209 und übersah den aus Richtung Lüneburg kommenden Kradfahrer. Der 52-Jährige aus der Region kollidierte frontal mit dem hinteren seitlichen Teil des Transporters und starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde für einige Stunden teilweise gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern den Angaben zufolge an.