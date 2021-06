Magdeburg

66-Jähriger bucht erotische Dienstleistung: Ausgeraubt

16.06.2021, 10:33 Uhr | dpa

Statt eine gebuchte erotische Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, ist ein 66-Jähriger in seiner Magdeburger Wohnung ausgeraubt worden. Die Täter erbeuteten dabei am Dienstagnachmittag eine vierstellige Summe, wie die Polizei am Mittwoch in Magdeburg mitteilte.

Der 66-Jährige hatte demnach über eine Telefonhotline seine Adresse als Treffpunkt ausgemacht. Die Frau sei zwar eingetroffen, jedoch sei auch ein fremder Mann gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und habe den 66-Jährigen mit einem Messer bedroht. Der gab sein Bargeld heraus. Die gebuchte Dame durchsuchte teilweise die Wohnung und verschwand samt Beute und ihrem Komplizen.