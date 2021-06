Blankenfelde-Mahlow

Erinnerungsort: Brücke nach Anschlagsopfer Martin benannt

16.06.2021, 11:46 Uhr | dpa

Ein symbolischer Ort zur Überwindung von Gegensätzen und Grenzen: Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow südlich von Berlin will eine Brücke nach Noël Martin benennen. Martin war am Mittwoch vor 25 Jahren Opfer eines rassistischen Anschlags in der Gemeinde geworden. Die Verwaltung wollte am Mittwochabend (18.00 Uhr) im Rahmen einer Gedenkveranstaltung unter anderem mit der Integrationsbeauftragten des Landes, Doris Lemmermeier, sowie den Botschaftsvertretern Jamaicas und Englands sowie Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) das Baukonstrukt nach dem gebürtigen Jamaikaner benennen.

"Der Tod und das Schicksal Noël Martins hat viele in der Gemeinde tief erschüttert. Um die Erinnerung an seine Person, seine Werte und nicht zuletzt an die Geschehnisse des Jahres 1996 aufrechtzuerhalten, findet heute die offizielle Umbenennung der Brücke am Glasower Damm statt", sagte Schwuchow.

Martin, damals ein Bauunternehmer, und seine Kollegen waren am

16. Juni 1996 von jungen Rechtsradikalen in Mahlow angepöbelt und mit dem Auto verfolgt worden. Ein großer Stein wurde auf das Auto des damals 36-Jährigen Martin geworfen. Dieser prallte anschließend mit seinem Wagen gegen einen Baum. Er war wegen des Unfalls vom Hals an gelähmt und saß seitdem im Rollstuhl. Die beiden Täter verbüßten mehrjährige Haftstrafen. Im Juni 2020 starb Martin und wurde in seiner Heimatstadt Birmingham beigesetzt.

Die Brücke, die über den Berliner Außenring führt und Blankenfelde mit Mahlow verbindet, ist der Ort des Anschlags. Bei dem feierlichen Akt will der Bürgermeister eine Namenstafel enthüllen. Die Feuerwehr soll als symbolische Taufe einen Wasserstrahl über die Brücke abgeben.