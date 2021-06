Potsdam

Debatte über Landesverfassung: AfD spricht von "Missbrauch"

16.06.2021, 12:00 Uhr | dpa

In einer erregten Debatte hat der Brandenburger Landtag am Mittwoch über die von den rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen und der Linken geplanten Verfassungsänderungen debattiert. Dabei soll zum einen der Kampf gegen den Antisemitismus als Staatsziel in der Verfassung festgeschrieben werden. Zum anderen soll die Besetzung des Landtagspräsidiums dergestalt neu geordnet werden, dass nicht mehr unbedingt die größte Oppositionspartei einen Vizeposten erhält.

Der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch warf der Koalition und der Linken daraufhin in der Debatte am Mittwoch vor, die Verfassung missbrauchen zu wollen. "Um den Vizepräsidenten der größten Oppositionspartei los zu werden, wollen Sie die Verfassung ändern", sagte Hohloch. "Das ist schäbig." Nach der Landtagswahl 2019 war ein Posten des Vizepräsidenten an die AfD als zweitstärkste Fraktion gefallen. An dem gewählten Abgeordneten Andreas Galau (AfD) gibt es jedoch Kritik der übrigen Fraktionen, unter anderem weil er bei Demonstrationen mit Antisemiten zusammengetroffen sein soll.