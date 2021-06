Baden-Baden

Lebenslänglich für tödliche Messerattacke

16.06.2021, 16:33 Uhr | dpa

Das Landgericht Baden-Baden hat einen Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er seine Frau umgebracht und ihren Liebhaber mit einem Messer verletzt hatte. Das Gericht folgte bei seinem Urteil am Mittwoch aber nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Dann wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen gewesen. Der angeklagte Syrer hatte seine 36 Jahre alte Ehefrau im September in ihrer Rastatter Wohnung getötet. Der Liebhaber entkam mit mehreren Schnittverletzungen. Der Verteidiger des 37-Jährigen hatte eine mildere Strafe gefordert.