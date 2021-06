Osnabrück

Torwart Kühn bleibt trotz Abstiegs beim VfL Osnabrück

16.06.2021, 18:03 Uhr | dpa

Torwart Philipp Kühn bleibt auch nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga beim VfL Osnabrück. Die Niedersachsen gaben am Mittwoch eine Vertragsverlängerung mit dem 28-jährigen Schlussmann um weitere zwei Jahre bekannt. "In meinen drei Jahren beim VfL ist mir der Club sehr ans Herz gewachsen. Nach einem Gespräch mit dem neuen Cheftrainer bin ich überzeugt, dass wir in der nächsten Saison eine gute Rolle in der 3. Liga spielen können", sagte Kühn. Die Offensivspieler Sebastian Kerk (Hannover 96) und Etienne Amenyido (FC St. Pauli) verlassen dagegen die Lila-Weißen und werden auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen.