Offenbach am Main

Wohnhaus in Offenbach nach Brand unbewohnbar

16.06.2021, 19:47 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Offenbacher Wohnhaus hat am Mittwoch erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Flammen hatten sich am frühen Nachmittag im ersten Stockwerk sowie im Dachgeschoss des Gebäudes im Stadtteil Bieber ausgebreitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war nach Angaben des Sprechers zunächst unklar. Das Gebäude sei vorerst unbewohnbar, eine Schadenshöhe stehe noch nicht fest.