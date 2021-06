Bad Bentheim

Zusammenstoß mit Auto: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

17.06.2021, 08:49 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Die Autofahrerin hatte ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstagmorgen die Fahrradfahrerin an einer Kreuzung übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Verletzte wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Das genaue Alter der Frauen sowie die Hintergründe zum Unfallhergang waren zunächst unklar.