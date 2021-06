Saarbrücken

Bundespolizei schnappt gesuchten Computerbetrüger

17.06.2021, 12:21 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat am Saarbrücker Hauptbahnhof einen gesuchten Computerbetrüger festgenommen. Er sei am Donnerstagmorgen wegen Fluchtgefahr ins Gefängnis gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige war wegen neunfachen Computerbetrugs von der Staatsanwaltschaft gesucht worden, er soll zudem in seiner Bewährungszeit weitere Straftaten begangen und gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Am Mittwochabend wurde er geschnappt.