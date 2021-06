Espelkamp

Zwei Tote in Espelkamp: Polizei geht nicht von Amoklage aus

17.06.2021, 13:55 Uhr | dpa

Nach Schüssen mit zwei Todesopfern in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen geht die Polizei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht mehr von einer Amoklage aus. Ein zunächst anders lautender Verdacht hatte sich demnach nicht bestätigt. Nach offiziellen Informationen der Bielefelder Polizei vom Donnerstag handelt es sich demnach um ein Tötungsdelikt. Ob und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die beiden Opfer - ein Mann und eine Frau - standen, blieb zunächst unklar.