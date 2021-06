Lüttow-Valluhn

Funknetz in Westmecklenburg wird weiter ausgebaut

17.06.2021, 15:30 Uhr | dpa

Funkmasten dienen auch der Energieversorgung: Der Versorger Wemag baut dazu derzeit in Westmecklenburg ein 450-Megahertz-Funknetz auf, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dazu würden 34 Funkmasten bis Ende 2022 errichtet. Nummer neun mit 40 Metern Höhe entsteht derzeit bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Das Funknetz sei erforderlich, damit Energieanlagen störungsfrei und sicher miteinander kommunizieren und gemanagt werden können. Es ermögliche die vielen dezentralen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sicher in die Energiesysteme zu integrieren. Mobilfunkanbieter könnten die Funkplattformen mit anmieten. Bundesweit sollen den Angaben zufolge 1600 Funktürme errichtet werden.