Warberg

Ackerbauzentrum bei Helmstedt eröffnet

17.06.2021, 15:59 Uhr | dpa

Mit einem neuen Ackerbauzentrum in der Burg Warberg im Landkreis Helmstedt will Niedersachsen Impulse für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft setzen. Die dortige Bundeslehranstalt für die Agrarhandels- und Futtermittelbranche sei der richtige Sitz für das neue Zentrum, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Donnerstag bei der Eröffnung.

Das neue Ackerbauzentrum soll die zentrale Anlauf- und Vernetzungsstelle für den Ackerbau in Niedersachsen werden und wird über fünf Jahre mit einer Million Euro gefördert. Fragen zum Ackerbau sollen dort zentral beantwortet werden können, dafür sorgt die Einbindung in ein Fachnetzwerk. Neben Landwirten, Verwaltungsmitarbeitern und Politikern soll auch die breite Öffentlichkeit Fragen stellen können. Ziel sei es, ökologisch nachhaltigere und zugleich ökonomisch tragfähige Produktionsverfahren als Alternativen zu der bisherigen Bewirtschaftung zu entwickeln.

Das Ackerbauzentrum soll an Themen wie Fruchtfolge, Düngung, Pflanzenschutz oder Biodiversität mitarbeiten. Geplant ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Praxislabor Digitaler Ackerbau in Schickelsheim, wo moderne Technologien geprüft werden.