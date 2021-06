København

BVB-Profi Witsel und Belgien-Star De Bruyne: Comeback bei EM

17.06.2021, 19:29 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach seinem Achillessehnen-Riss im Januar hat der Bundesliga-Profi Axel Witsel von Borussia Dortmund bei der Fußball-EM sein Comeback für die belgische Nationalmannschaft gefeiert. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde am Donnerstagabend in Kopenhagen in der 59. Minute des Spiels gegen Dänemark eingewechselt. Belgiens Topstar Kevin De Bruyne von Manchester City kam nur zweieinhalb Wochen nach seinem Augenhöhlen- und Nasenbeinbruch während des Champions-League-Finals gegen den FC Chelsea sogar zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder zum Einsatz.

Dass es Witsel überhaupt in den belgischen EM-Kader geschafft hat, war wegen der Schwere seiner Verletzung eine Überraschung. Die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison hatte er komplett verpasst.