Unbekannte sprengen Geldautomat in Schüttorf

18.06.2021, 06:33 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten aus der Außenfassade eines Supermarkts gesprengt. Trümmerteile wurden im Umkreis von circa 50 Metern gefunden, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Laut der Aussage eines Zeugen seien nach der Sprengung zwei Personen mit zwei Koffern auf einem Motorrad davongefahren. Fahndungsmaßnahmen blieben laut Polizei zunächst erfolglos. Auch wie viel Geld die Täter erbeuteten und die Höhe des entstandenen Schadens blieben zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.