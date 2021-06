Zwickau

Mutmaßlicher Kiosk-Einbrecher schläft neben dem Tatort ein

18.06.2021, 14:06 Uhr | dpa

Nach einem Einbruch in einen Kiosk in Zwickau ist ein 19-Jähriger unweit des Tatorts eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann in der Nacht zum Freitag eine Scheibe eingeschlagen und eine größere Menge an Lebensmitteln aus dem Kiosk mitgenommen. Später fiel er einer Frau in einem nahe gelegenen Bushäuschen auf: Er schlief dort, und um ihn herum lag ein Großteil der gestohlenen Waren.

Bei seiner Festnahme habe sich der 19-Jährige heftig gewehrt, so die Polizei. Eine Scheibe der Haltestelle sei dabei zu Bruch gegangen. Der Verdächtige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,26 Promille.