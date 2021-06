Sulzbach-Rosenberg

Traktor reißt Oberleitung mit und Masten aus dem Boden

18.06.2021, 17:17 Uhr | dpa

Ein Traktorfahrer ist in der Oberpfalz mit seiner Frontgabel in eine Oberleitung geraten und hat so einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 32-Jährige, der mit seinem dreijährigen Sohn auf dem Traktor saß, habe am Freitag in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) bei der Fahrt an einer Straße eine Oberleitung mit- und so zwei etwa zehn Meter hohe Masten aus dem Boden gerissen, teilte die Polizei mit. Anschließend hätten die Masten die Straße blockiert.

Da zunächst nicht klar war, ob eine Stromleitung getroffen war, rückten die Feuerwehr und Mitarbeiter eines Energieversorgers an. Vater und Sohn mussten auf dem Traktor ausharren. An der Unfallstelle klärte sich dann laut Polizei, dass der Mann ein ungefährliches Telefonkabel erwischt hatte. Die Straße blieb für zwei Stunden gesperrt. Der Schaden beträgt laut Polizei Tausende Euro.