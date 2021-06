Passau

82-jährige E-Bikerin totgefahren

18.06.2021, 18:25 Uhr | dpa

Eine 82-jährige E-Bikerin ist in der österreichischen Gemeinde Ort im Innkreis von einem Auto angefahren worden und im Klinikum Passau gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die Frau am Donnerstagnachmittag auf eine Landstraße einbiegen. Dabei erfasste sie ein 21-Jähriger mit seinem Auto und schleuderte sie zu Boden. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins nahe Krankenhaus Passau, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.