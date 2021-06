Schlüchtern

Mehrere Lastwagen stoßen auf A66 zusammen: Drei Verletzte

18.06.2021, 22:47 Uhr | dpa

Mehrere Lastwagen sind auf der A66 nahe Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) zusammengestoßen, wobei drei Menschen verletzt worden sind. Ein Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Lkw auf einen am rechten Fahrstreifen stehenden Lastwagen mit Absperranhänger der Autobahnmeisterei aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Anschließend konnte ein hinter dem Lkw fahrender Kleinlaster nicht mehr bremsen und stieß auch noch mit den Fahrzeugen zusammen. Der 33-jährige Fahrer des Kleinlasters wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Lastwagens sowie ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden leicht verletzt. Die A66 war in Fahrtrichtung Fulda vorübergehend gesperrt.