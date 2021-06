Konz

Mehrere Personen bei Auseinandersetzung in Konz verletzt

19.06.2021, 08:47 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in Konz (Kreis Trier-Saarburg) sind mehrere Menschen verletzt worden. Am Freitagabend sei es zu einer größeren Schlägerei in einem Wohngebäude gekommen, wobei auch ein Messer eingesetzt worden sei, teilte die Polizei mit. Lebensgefährlich verletzt wurde niemand. Weitere Details sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst nicht bekannt.