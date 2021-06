Sevilla

Thiago schwärmt von Lewandowski: "Wie die Krone einer Tanne"

19.06.2021, 09:45 Uhr | dpa

Spaniens Thiago schwärmt vor dem EM-Duell mit Polen von seinem früheren Bayern-Teamkollegen Robert Lewandowski. "Er ist ein Stürmer, der seit Jahren auf 30 Tore pro Saison kommt. Aber er wird immer noch besser", sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag) vor dem zweiten Gruppenspiel der Iberer am Samstagabend (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Sevilla. "Weil er weiter übt, seine Technik poliert, weil er alles, was er nicht so gut macht, zu verbessern versucht. Und er ist ein geborener Siegertyp. Er ist ein Profi "wie die Krone einer Tanne", wie man in Spanien sagt."

Thiago und Lewandowski spielten von 2014 bis zum Wechsel des Spaniers zum FC Liverpool vor einem Jahr gemeinsam für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Allzu große Sorge hat Thiago allerdings nicht vor dem Aufeinandertreffen bei der Europameisterschaft. "Man kann jeden Spieler der Welt stoppen", betonte er auf die Frage, wie man Lewandowski stoppen könne.