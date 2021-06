Kirchberg an der Jagst

Auto fährt auf Lastwagen auf: Mann schwer verletzt

19.06.2021, 14:15 Uhr | dpa

Ein Mann ist auf der Autobahn 6 im Kreis Schwäbisch Hall mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Der Mann war den Angaben nach am Samstagmorgen mit hohem Tempo auf der linken Spur unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach rechts abkam und ungebremst gegen den Laster prallte. Danach schleuderte der Wagen über die Autobahn. Der 58-Jährige wurde eingeklemmt, Feuerwehrleute befreiten ihn. Die Ursache des Unfalls bei Kirchberg an der Jagst war zunächst unklar.