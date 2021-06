Gäufelden

Straßenrad-DM: Brennauer siegt souverän im Zeitfahren

19.06.2021, 16:11 Uhr | dpa

Lisa Brennauer ist zum vierten Mal deutsche Meisterin im Einzelzeitfahren. Die 33-Jährige setzte sich am Samstag in Öschelbronn in 40:33 Minuten klar vor Titelverteidigerin Lisa Klein durch, die einen Rückstand von 30,5 Sekunden aufwies. Brennauer hatte den nationalen Titel im Kampf gegen die Uhr bereits 2013, 2014 und 2018 gewonnen.

Auf dem anspruchsvollen 30,5 Kilometer langem Kurs mit über 200 Höhenmetern belegte U23-Europameisterin Hannah Ludwig mit einem Rückstand von 1:01 Minuten Platz drei. Am Sonntag wird in Stuttgart das Straßenrennen über 107,2 Kilometer ausgetragen. Dort gilt Brennauer ebenfalls als Top-Favoritin auf den Titel.