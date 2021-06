Winkelsett

Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Baum

19.06.2021, 17:30 Uhr | dpa

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag in Harpstedt (Kreis Oldenburg) bei einem Unfall gestorben. Er kam nach Polizeiangaben mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Warum der Mann die Kontrolle über das Motorrad verloren hatte, war zunächst unklar.