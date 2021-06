Goch

Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver: Lebensgefahr

19.06.2021, 17:55 Uhr | dpa

Bei einem Überholvorgang ist ein Motorradfahrer in Goch im Kreis Kleve am Niederrhein am Samstagmorgen schwer gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige hatte nach Polizeiangaben drei Autos überholt, als ein viertes vorausfahrendes Fahrzeug nach links in eine Zufahrt abbiegen wollte und das Motorrad dabei erfasste. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Spezialklinik.