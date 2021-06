Saarbrücken

Grüne im Saarland wählen Landesvorstand und Landesliste

19.06.2021, 19:47 Uhr | dpa

Die Saar-Grünen wählen an diesem Sonntag auf einem Landesparteitag in Saarbrücken einen neuen Landesvorstand. Im Rennen um den Vorsitz zeichnet sich mindestens eine Kampfkandidatur ab. Um die Nachfolge von Markus Tressel bewirbt sich zum einen der Homburger Kommunalpolitiker Ralph Rouget (53). Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Saar-Pfalz will gemeinsam mit Barbara Meyer-Gluche (37), Bürgermeisterin und Finanzdezernentin in Saarbrücken, die Doppelspitze besetzen.

Zudem hat Alexander Raphael (51), Vorsitzender der Grünen in Rehlingen-Siersburg, seinen Hut in den Ring geworfen. Tina Schöpfer (45), die bisher mit Markus Tressel die Doppelspitze der Saar-Grünen bildet, tritt erneut für den Landesvorsitz auf dem Frauenplatz an. Der Landesvorstand umfasst derzeit 24 Personen.

Der Bundestagsabgeordnete Markus Tressel, der seit 2017 Landeschef ist, hatte im Februar seinen Rückzug aus der aktiven Politik angekündigt. Auch bei der Bundestagswahl kandidiert er nicht mehr. Tressel hatte Vorgänger Hubert Ulrich im Mai 2017 abgelöst.

Ulrich wiederum hatte sich komplett aus der Führungsspitze zurückgezogen, nachdem die Grünen bei der Wahl Ende März mit 4,0 Prozent nicht mehr in den Landtag gekommen waren. Für die Grünen ist er aber weiter aktiv, unter anderem als Sprecher des Ortsverbandes Saarlouis.

Bei dem Landesparteitag stellen die Grünen zudem ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September auf. Auf Platz eins kandidiert Schöpfer. Ob es weitere Kandidaturen geben wird, war nach Angaben einer Parteisprecherin zunächst unklar. Zum Parteitag werden rund 250 Personen erwartet, darunter rund 160 Delegierte.