Ahlbeck

Zusammenstoß zweier Rennradfahrer: Ein Schwerverletzter

20.06.2021, 08:46 Uhr | dpa

Bei einer Gruppen-Rennrad-Tour ist ein Mann in Ahlbeck (Kreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Rad gegen einen anderen Radfahrer geprallt und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige habe am Samstagmittag mit elf weiteren Personen an einer Fahrradausfahrt teilgenommen, teilte die Polizei mit. Dabei geriet das Vorderrad seines Fahrrads in das Hinterrad des vor ihm fahrenden Mannes. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stieß mit einem Nebenmann zusammen und stürzte. Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der neben ihm befindliche Fahrradfahrer blieb unverletzt.