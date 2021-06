Detmold

Polizei rettet 43 Hundewelpen

20.06.2021, 10:42 Uhr | dpa

Insgesamt 43 größtenteils verwahrloste Hundewelpen haben Polizei und Veterinäramt aus einem Haus in Detmold gerettet. In dem Haus seien am Samstag insgesamt 45 Welpen gefunden worden, die dort unter nicht tierschutzgerechten Bedingungen gehalten worden seien, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Welpen waren bereits verendet. Die kleinen Hunde wohl unterschiedlicher Rassen wurden vom Kreisveterinäramt in Obhut genommen und tierschutzgerecht versorgt. Den 26-jährigen Detmolder, der die Hunde in seinem Haus hielt, erwartet eine Strafanzeige.