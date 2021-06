Elsdorf

Mann überfällt Supermarkt mit Pistole: Fesselt Mitarbeiter

20.06.2021, 10:42 Uhr | dpa

Beim Überfall auf einen Supermarkt in Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis hat ein Unbekannter eine Pistole gezogen und mehrere Mitarbeiter gefesselt. Der Mann habe das Geschäft betreten und Bargeld gefordert, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Dabei bedrohte er drei Angestellte mit der Schusswaffe. Nachdem er das Geld aus der Kasse und dem Büro des Supermarktes in einer Tasche verstaut hatte, fesselte er die Hände der Mitarbeiter und verließ den Laden. Verletzt wurden sie bei dem Vorfall am Freitag laut Angaben des Sprechers nicht. Die Kriminalpolizei fahndete am Sonntag weiter nach dem Unbekannten.