Nach EM-Sieg: Mann bewirft Gäste von Lokal mit Bauschutt

20.06.2021, 11:51 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Mengen (Kreis Sigmaringen) mehrere Gäste eines Lokals mit Bauschutt und Gläsern beworfen. Die Menschen hatten zuvor den Sieg der Deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal im Außenbereich einer Gaststätte gefeiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das passte dem 61-Jährigen offenbar nicht: Er filmte sie zuerst mit seinem Handy und leuchtete sie mit einer Taschenlampe an. Als die Gäste ihn am späten Samstagabend zur Rede stellen, bewarf er sie mit Bauschutt und Gläsern. Dabei traf der Mann, der laut Polizei in der Nähe der Gaststätte wohnt, fünf Menschen. Sie blieben unverletzt. Gegen den Verdächtigen wird ermittelt.