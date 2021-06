Drei Schwerverletzte auf A111: Kind muss wiederbelebt werden

20.06.2021, 15:11 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 111 bei Hennigsdorf (Oberhavel) sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Kind musste noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 67-jährige Fahrer eines Kleintransporters an der Anschlussstelle Hennigsdorf Richtung Berlin auf die Autobahn und übersah dabei ein auf dem Standstreifen fahrendes Auto. Der Kleintransporter stieß mit dem Fahrzeug zusammen, das dadurch die Mittelleitplanke touchierte.

Der 48-jährige Autofahrer, seine 41-jährige Begleiterin sowie ein siebenjähriges Kind erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte mussten den Jungen noch an der Unfallstelle reanimieren. Drei weitere Kinder im Alter von einem, drei und acht Jahren blieben unverletzt. Das Auto geriet nach dem Verkehrsunfall in Brand und wurde vollkommen zerstört. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Berlin für etwa vier Stunden gesperrt.