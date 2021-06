Haarbach

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Golfplatz

20.06.2021, 16:33 Uhr | dpa

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einem Golfplatz in Niederbayern schwer verletzt worden. Sie wurden von einem Golfmobil gegen die Wand des Clubheims in Haarbach (Landkreis Passau) gedrückt und kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer des Mobils hatte nach Polizeiangaben bei dem Vorfall am Samstag vergessen, die Bremse seines Fahrzeuges anzuziehen, das sich daraufhin in Bewegung setzte. Seine Beifahrerin habe noch versucht, das Bremspedal zu drücken, sei dabei aber versehentlich aufs Gaspedal getreten.

Das Golfmobil krachte frontal in die Hauswand des Clubheims. Die beiden Menschen, die vor dem Clubhaus standen, wurden zwischen Wand und Fahrzeug eingeklemmt.