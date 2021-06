Weißenthurm

Brand in Turnhalle von Grundschule in Weißenthurm

20.06.2021, 16:44 Uhr | dpa

Aus zunächst unbekannten Gründen ist die Turnhalle der Grundschule in Weißenthurm (Kreis Mayen-Koblenz) am Sonntag in Brand geraten. Bis zum Nachmittag war die Feuerwehr mit starken Kräften zur Brandbekämpfung im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Wegen starker Rauchentwicklung seien die Anwohner zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch nicht bestanden. Das Schulgebäude sei vom Brand der Turnhalle nicht betroffen gewesen.