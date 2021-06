Groß-Zimmern

Auto überschlägt sich nach Kollision: Drei Verletzte

21.06.2021, 06:19 Uhr | dpa

Drei Menschen sind bei einem Zusammenprall von zwei Fahrzeugen in Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verletzt worden. Die beiden Autos seien am Sonntagnachmittag im Bereich einer Kreuzung ineinandergekracht, teilte die Polizei mit. Demnach hatte einer der Fahrer dem anderen die Vorfahrt genommen. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des Unfallverursachers und kam auf dem Dach zum Liegen. Anwohner befreiten den Mann aus seinem Auto. Er und die beiden Insassen aus dem anderen Fahrzeug wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.