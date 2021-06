Velbert

Vier Männer klettern auf Sendeturm: Polizeieinsatz

21.06.2021, 11:01 Uhr | dpa

Vier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sollen nachts auf einen Sendeturm in Velbert geklettert sein. Die Polizei startete einen Einsatz samt Hubschrauber. Zeugen hatten das Quartett in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet, wie die Polizei am Montag berichtete.

Wegen der Lebensgefahr für die Kletterer schickte die Polizei einen Streifenwagen und einen Hubschrauber. Die Beamten entdeckten die Männer, als sie gerade mit einem Auto flüchten wollten. Der Fahrer stand laut Polizei unter Alkohol. Gegen alle vier wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.