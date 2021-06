Offenbach am Main

Land verlängert weiteres Corona-Hilfsprogramm bis Jahresende

21.06.2021, 12:07 Uhr | dpa

Das Land Hessen verlängert ein weiteres seiner Corona-Hilfsprogramme für die Wirtschaft. Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen können noch bis zum 31. Dezember 2021 Liquiditätshilfe über die WIBank beantragen. Die erneute Verlängerung um ein halbes Jahr sei beschlossen, teilte das Förderinstitut am Montag mit.

"126 vor allem kleinen Unternehmen konnten wir alleine mit diesem Programm mit mehr als 17 Millionen Euro durch die Krise helfen", bilanzierten die Minister Tarek Al-Wazir (Grüne/Wirtschaft) und Michael Boddenberg (CDU/Finanzen). Viele Unternehmer müssten noch eine ganze Weile mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kämpfen. "Dabei können sie weiterhin auf das Land zählen."

Im Rahmen der "Liquiditätshilfe für kleine und mittlere Unternehmen in Hessen" können kleine und mittlere Unternehmen über ihre Hausbank Darlehen von 5000 Euro bis 500.000 Euro erhalten.

In der vergangenen Woche hatte das Land bereits die sogenannte Hessen-Mikroliquidität erneut um ein halbes Jahr bis zum 31. Dezember verlängert. Dieses Programm richtet sich an Unternehmen mit höchstens 50 Vollzeitstellen sowie an Selbstständige, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Sie können ein zu 100 Prozent vom Land Hessen verbürgtes Direktdarlehen in Höhe von 3000 bis 35.000 beantragen.