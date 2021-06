Matzenbach

Pfälzer Bergland: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B423

21.06.2021, 21:42 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Tödlich verletzt worden ist am Montagnachmittag ein 39 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der B423 in Matzenbach im Pfälzer Bergland. Nach Angaben der Polizei bog ein 72-Jähriger mit seinem Auto vom Matzenbacher Ortsteil Gimsbach kommend gegen 16.40 Uhr nach links ab und kollidierte mit dem Motorradfahrer, der aus Richtung Theisbergstegen (Landkreis Kusel) kam. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern einen Gutachter.