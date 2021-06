Fürth

Zahl der gehaltenen Schweine in Bayern gesunken

22.06.2021, 08:56 Uhr | dpa

Die Zahl der Schweine und der schweinehaltenden Betriebe ist in Bayern gesunken. Knapp 2,9 Millionen Schweine gab es zum Stichtag der Bestandserhebung am 3. Mai 2021 im Freistaat, wie das Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mitteilte. Das sind fast 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Betriebe ging nach den vorläufigen Ergebnissen um 2,7 Prozent auf 4200 zurück. Die durchschnittliche Bestandsgröße sank von 697 auf 688 Tiere pro Betrieb.

Während die Zahl der Mastschweine insgesamt sank (minus 2,4 Prozent), stieg die der Tiere mit mehr als 110 Kilogramm (plus 9,8 Prozent). Der Grund dafür war nach Angaben der Statistiker die Corona-Krise, die zu Engpässen bei den Schlachthöfen führte. Auch die Zahl der Ferkel (minus 3,1 Prozent) und Zuchtsauen (minus 6,2 Prozent) nahm ab.