Kaiserslautern

Kaiserslautern verpflichtet Düsseldorfer Leihgabe Zimmer

22.06.2021, 19:17 Uhr | dpa

Kaiserslautern/Düsseldorf (dpa) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Jean Zimmer fest verpflichtet. Der 27 Jahre alte Außenbahnspieler wechselt vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu den Pfälzern, an die er bereits in der Rückrunde 2020/21 ausgeliehen war und in 19 Spielen zum Einsatz kam. "Wir sind froh, unseren Capitano wieder an Bord zu haben. Jean ist ein absolute Identifikationsfigur, ein Kind der Region. Er lebt den FCK und weiß genau, worauf es hier auf und neben dem Platz ankommt", sagte FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen. Zur Ablösesumme machte der FCK ebenso keine Angabe wie über die Laufzeit des Vertrages von Zimmer. Der gebürtige Bad Dürkheimer spielte bereits von 2012 bis 2016 auf dem Betzenberg.