Baden-Baden

In Baden-Baden wird schönste Rose gekürt

23.06.2021, 02:09 Uhr | dpa

In Baden-Baden wird an diesem Mittwoch die schönste Rose des Jahres gekürt. Nach Angaben der Kurstadt stehen 127 Rosenneuheiten von 29 Züchtern aus 11 Ländern zur Wahl. Über die "Goldene Rose von Baden-Baden" entscheiden 40 Expertinnen und Experten. Der Preis gilt als bedeutendste Auszeichnung für eine Rosenneuheit in Deutschland; er ist auch einer der wichtigsten europäischen Preise. Der Internationale Rosenneuheitenwettbewerb auf dem Beutig findet zum 69. Mal statt. Er ist nach Paris der zweite internationale Wettbewerb, der in diesem Jahr in Europa ausgetragen werden kann. Wegen der Corona-Pandemie mussten Veranstaltungen in Rom, Barcelona, Madrid, Monaco, Bologna und Lyon abgesagt werden.