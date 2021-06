Linsengericht

Lagerhalle in Industriegebiet im Main-Kinzig-Kreis in Brand

23.06.2021, 05:26 Uhr | dpa

Im Industriegebiet in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) hat am frühen Mittwochmorgen eine Lagerhalle nahe der A66 gebrannt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem etwa 350 Quadratmeter großem Gebäude ausgebrochen. Zur Schadenshöhe war bislang noch nichts bekannt. Mit Einschränkungen im Autobahnverkehr sei nicht zu rechnen.