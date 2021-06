Güterglück

Linienbus brennt: Schulkinder in Sicherheit

23.06.2021, 15:09 Uhr | dpa

In Güterglück (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Linienbus in Brand geraten - fünf mitfahrende Schulkinder konnten rechtzeitig aussteigen. Der 58 Jahre alte Fahrer sah am Mittwochmorgen während der Fahrt eine Stichflamme und starke Rauchentwicklung am Heck seines Fahrzeugs, wie die Polizei in Köthen mitteilte. Er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, später kam Hilfe von der Feuerwehr. Die fünf Schulkinder stiegen sofort aus und brachten sich in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Vermutlich sei der Brand von einem technischen Defekt im Motorraum ausgegangen, teilte die Polizei weiter mit.