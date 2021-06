Bad Homburg vor der Höhe

Tennis: Asarenka kämpft sich nach Matchbällen weiter

23.06.2021, 18:03 Uhr | dpa

Nach einem Auf und Ab und vier abgewehrten Matchbällen steht Mitfavoritin Viktoria Asarenka beim Tennis-Turnier in Bad Homburg im Viertelfinale. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Belarus rang die Französin Alizé Cornet am Mittwoch 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) nieder. Erst nach 3:02 Stunden hatte Asaranka, die sich während der Partie behandeln ließ, den Erfolg sicher. Die 31-Jährige ist bei der ersten Auflage des Rasenturniers an Position zwei gesetzt und spielt am Donnerstag gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo um das Erreichen des Halbfinals.