Friesoythe

Stall mit Photovoltaikanlage in Brand: 600.000 Euro Schaden

24.06.2021, 07:57 Uhr | dpa

In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am frühen Donnerstagmorgen ein leerstehendes Stallgebäude mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von circa 600.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Das Gebäude wurde durch die Flammen und Löscharbeiten zerstört.

Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Auch das angrenzende Wohnhaus geriet nicht in Brand. Die Bewohner schliefen den Angaben zufolge sogar noch und wurden erst durch die eintreffenden Feuerwehrleute geweckt. Die Brandursache war zunächst unklar. Möglicherweise war ein technischer Defekt in der Photovoltaikanlage der Auslöser für das Feuer, wie es hieß.